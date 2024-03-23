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رياضة

قبل مواجهة ميانمار.. منتخب سوريا يتلقى دفعة قوية في تصفيات مونديال 2026

Lebanon 24
23-03-2024 | 05:00
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أكد الاتحاد السوري لكرة القدم أن المهاجم عمر خريبين سيلتحق ببعثة المنتخب في السعودية لخوض لقاء ميانمار الثلاثاء المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وغاب خريبين المحترف في صفوف الوحدة الإماراتي، بسبب الإصابة، عن مباراة منتخب ميانمار وضيفه السوري في الجولة الثالثة من التصفيات والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الخميس.
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وأكد الاتحاد السوري في بيان نشره أمس الجمعة على حسابه في موقع "فيسبوك"، أن خريبين سيصل مساء الجمعة إلى معسكر المنتخب السوري في مدينة الدمام السعودية، بعدما تواصل الجهاز الطبي للمنتخب السوري مع نادي الوحدة وتبينت جاهزية خريبين للعب.

ويشكل انضمام خريبين دفعة قوية لهجوم منتخب سوريا قبل مواجهة ميانمار الهامة الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من الدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتحتل سوريا المركز الثاني بمجموعتها في التصفيات الآسيوية، برصيد أربع نقاط بفارق خمس نقاط عن اليابان صاحبة الصدارة.

في حين يقبع منتخب ميانمار في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين عن كوريا الشمالية صاحبة المرتبة الثالثة.

ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم وإلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية. (روسيا اليوم)

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