تغيير علم إنكلترا على قميص المنتخب يتسبب بضجة كبيرة.. وتدخل وزاري!

أدى التغيير الذي أُدخِلَ على العَلَم في القميص الجديد لمنتخب إنكلترا في كرة القدم ضجة كبيرة، حتى أن رئيس الوزراء ريشي سوناك دخل على الخط، أمس الجمعة، للقول إنه "لا ينبغي أن نعبث" بالأعلام الوطنية.



وغيّرت شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية الراعية للمنتخب الإنجليزي مظهر صليب القديس جورج في العلم الإنجليزي، باستخدام خطين أفقيين أرجواني وأزرق، فيما أسمته "تحديثا مرحا" للقميص قبل نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.



وقالت الشركة والاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إن ألوان الصليب (الأرجواني والأزرق والأحمر) على الجزء الخلفي من الياقة والتي تختلف عن الصليب الأحمر التقليدي على خلفية بيضاء، مستوحاة من ملابس التمارين التي ارتداها المنتخب الفائز بكأس العالم 1966.



لكن القرار أدى إلى ردّ فعل غاضب من بعض المشجعين واللاعبين السابقين، مع دخول بعض كبار السياسيين على الخط أيضا.

A playful update to the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 of St. George appears on the collar to unite and inspire. pic.twitter.com/lXEjXhbIJO — Nike Football (@nikefootball) March 18, 2024 Advertisement

وقال سوناك إنه "يفضل القميص الأصلي" لإنجلترا، مضيفا للصحفيين: "وجهة نظري العامة هي أنه عندما يتعلق الأمر بأعلامنا الوطنية، لا ينبغي أن نعبث بها لأنها مصدر فخر، هويتنا، ما نحن عليه، وهي مثالية كما هي".



ورأت وزيرة الثقافة لوسي فرايزر التي تشمل اختصاصاتها الرياضة، إن الاتحاد الإنجليزي ونايكي لم يفكرا بالمشجعين أولا، مضيفة على موقع "أكس": "تراثنا الوطني، بما في ذلك صليب القديس جورج، يجمعنا معا. والتلاعب به لا معنى له وغير ضروري".



ودعا كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض والذي يشجع نادي أرسنال، شركة نايكي إلى "إعادة النظر" في قرارها، مضيفا في تصريح لصحيفة "الصن" البريطانية "أنا مشجع كبير لكرة القدم، أذهب الى مباريات إنجلترا، إن كان للرجال أو السيدات، والجميع يستخدم العلم. إنه يوحّدنا. لا يحتاج إلى تغيير. نحن بحاجة فقط إلى أن نكون فخورين به".



وفي بيان صدر أمس الجمعة، قالت نايكي إن "نيتها لم تكن الإساءة على الإطلاق" لكنها لم تشر إلى أي نيّة لتغيير التصميم.



وأضافت "نفخر بشراكتنا مع الاتحاد الإنكليزي منذ عام 2012 ونتفهم أهمية صليب سانت جورج ولم يكن في نيتنا الإساءة على الإطلاق نظراً لما يعنيه لجماهير إنجلترا. جنباً إلى جنب مع الاتحاد الإنجليزي، كان الهدف (من التغيير) الاحتفال بأبطال 1966 وإنجازاتهم".



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان منفصل إنه فخور بالتصميم الجديد، مشيراً أيضاً إلى ارتباطه بمنتخب مونديال 1966. (سكاي نيوز)



