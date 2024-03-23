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رياضة
منتخب البرازيل يخرج عن صمته بعد إدانة ألفيش وروبينيو بالاغتصاب
Lebanon 24
23-03-2024
|
08:05
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خرج المنتخب البرازيلي لكرة القدم عن صمته بشأن قضيتي إدانة لاعبيه الدوليين السابقين، داني ألفيش وروبينيو، معربا عن تضامنه مع الضحيتين، وذلك عقب الانتقادات التي طالته.
وقال مدرب سيليساو الجديد دوريفال جونيور (61 عاماً)، الجمعة، عشية مواجهة إنكلترا على ملعب ويمبلي: "إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا. قبل أي شيء، أفكر في العائلات وخاصة الضحايا المعنيين بهذه القضايا التي تحدث كل يوم في بلدنا والعالم أجمع".
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وقضى روبينيو، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق، ليلته الأولى في السجن، وذلك عقب اعتقاله بعد خسارته محاولته استئناف قرار سجنه 9 سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا.
ولا يزال ألفيش، النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي في السجن، حيث سيبقى للإثنين على أقل تقدير، بعدما تجاوز الوقت المحدد لدفع كفالة المليون يورو التي حددها القضاء الإسباني للإفراج المؤقت عنه بعد إدانته بتهمة اغتصاب شابة في كانون الأول 2022 بملهى ليلي في برشلونة.
واعتُقِل البرازيل روبينيو نجم مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق الخميس في بلاده، وذلك عقب خسارته في اللحظة الأخيرة محاولته استئناف قرار سجنه لتسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا.
وعلّق دوريفال على قضية روبينيو الذي دربه مرتين في سانتوس عامي 2010 و2015، بالقول: "إذ ثبت أنه ارتكب جريمة، فيجب معاقبته عليها. حتى لو كان يؤلمني أن أقول هذا عن شخص كانت لدي علاقة استثنائية معه".
بدوره، لم يعلق دانيلو الذي حصل على شارة القيادة في غياب كازيميرو وماركينيوس، مباشرة على القضيتين وطالب السلطات الرياضية بـ"رفع مستوى الوعي عند اللاعبين الشباب".
وأعرب اتحاد اللعبة المحلي واللجنة الفنية للمنتخب في بيان، عن تضامنهما "مع ضحايا هاتين الجريمتين المروعتين اللتين ارتُكبتا من لاعبَين سابقَين".
وقال رئيس الاتحاد، إدنالدو رودريغيس، إنه في مجتمع "ذكوري"، على الرجال أن "لا يكتفوا بمحاربة العنف الجنسي، بل كل أنواع العنف".
وافق القضاء الإسباني الأربعاء بالإفراج الموقّت عن البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.
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