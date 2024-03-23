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رياضة
زوجته دمرت حياته.. طفلان نجم "ريال مدريد" ليسا من صلبه!
Lebanon 24
23-03-2024
|
14:30
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تعرض جيريمي نجيتاب لاعب ريال مدريد السابق، لصدمة بسبب طفلين قام بتربيتهما على مدار السنوات الماضية، حيث قرر الأسطورة الكاميرونية الذهاب إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته لور فوتسو، بعدما كذبت عليه وأقنعته بأن الطفلين من صلبه، بينما كشفت اختبارات الحمض النووي أن نسبهما يعود لشريكها السابق.
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وفي هذا السياق، قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن أوراق المحكمة أظهرت أقوال جيريمي الذي ادعي أن زوجته لور، دمرت حياته من خلال سلوكها الدنيء وأكاذيبها المستمرة طوال هذه الفترة.
وأشار نجم ريال مدريد السابق إلى أن التوأمان ولدا بسبب علاقة عابرة مع حبيبها السابق، في الوقت الذي خرجت فيه لور لتنفي ذلك في محاولة للدفاع عن نفسها.
ومن جانبها فصلت المحكمة في الأمر، وأقرت أن أقوال جيريمي صحيحة، لأن التحاليل والاختبارات أكدت أن الطفلين يخصان الشخص الآخر الذي سبق أن واعدته زوجة النجم الكاميروني.
جدير بالذكر أن جيريمي يمتلك مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث لعب لتشيلسي ونيوكاسل وريال مدريد، حيث بدأ رحلته مع الريال في 1999 وفاز مع الفريق بلقب للدوري الإسباني وحقق دوري أبطال أوروبا مرتين. (في الجول)
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