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رياضة
الكشف عن سبب تأجيل إعلان مبابي انضمامه إلى ريال مدريد!
Lebanon 24
24-03-2024
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بالرغم من ارتباطه بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، والانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، الا ان كيليان مبابي، يواصل التكتم على مستقبله وخطوته المقبلة.
وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وإن كانت التقارير الصحفية تشير إلى عدم نية اللاعب في التجديد، ورحيله عن باريس والانضمام إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.
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ومن جانبه يعتقد غيروم روتن، أسطورة باريس سان جيرمان السابق، أن مبابي سيرحل عن الفريق الفرنسي، وسيعلن ذلك قبل بطولة اليورو الصيف القادم، وقال: "سيعلن مبابي رحيله قبل بطولة أمم أوروبا، وسيحدث ذلك عندما يتم اقصاء باريس سان جيرمان، أو ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا".
وتابع: "طالما هناك إمكانية لإقامة مباراة بين ريال مدريد، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فلن يعلن مبابي رحيله".
جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، سيواجه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في الدور ذاته. (في الجول)
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