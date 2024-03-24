بالفيديو.. ألمانيا تسقط فرنسا في ليلة عودة كروس

تغلب منتخب ألمانيا على مضيفه الفرنسي بهدفين دون رد في مباراة ودية جمعتهما يوم امس، على ملعب "جروباما ستاديوم" في ليون.

وأحرز فلوريان فيرتز هدف التقدم لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة الأولى للمباراة من صناعة توني كروس، نجم ريال مدريد، العائد من الاعتزال، وأضاف مهاجم نادي أرسنال، كاي هافيرتز، الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ويستعد المنتخبان بهذه المباراة الودية، لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة بين 14 حزيران و14 تموز المقبلين.

( روسيا اليوم)