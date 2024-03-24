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رياضة

إندريك فتى الـ17 عاماً يقود السامبا لإسقاط الإنجليز

Lebanon 24
24-03-2024 | 04:15
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قاد النجم الصاعد إندريك فيليبي منتخب بلاده البرازيل للفوز على مضيفه الإنجليزي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما يوم السبت في ملعب "ويمبلي" بلندن.

 وسجل إندريك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 80 بعدما تابع كرة ارتدت من حارس منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد ليضعها بكل هدوء في الشباك.

وبحسب شبكة أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح إندريك أصغر لاعب على الإطلاق، يسجل هدفا دوليا على ملعب "ويمبلي" عن عمر 17 عاما و246 يوما.

ويخوض المنتخب البرازيلي مواجهة ودية أخرى الثلاثاء المقبل، في مدريد ضد إسبانيا فيما تستضيف إنجلترا على ملعبها "ويمبلي" منتخب بلجيكا يوم الثلاثاء أيضا.

 ويستعد منتخب البرازيل لخوض نهائيات كأس أمريكا الجنوبية فيما تحضر إنجلترا لخوض نهائيات "يورو 2024".

( روسيا اليوم)
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