مبابي: سأحسم مستقبلي في هذا التوقيت

كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن التوقيت الذي سيعلن فيه عن وجهته بالموسم المقبل.



وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2024، وأبلغ اللاعب إدارة ناديه الفرنسي بأنه سيرحل مجانا.

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وذكرت العديد من التقارير بأن مبابي لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد بشأن ارتداء قميص الملكي.



وقال مبابي، في تصريحات لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "سيعرف الناس مستقبلي قبل بطولة اليورو.. أنا هادئ جدًا حيال ذلك".



وأضاف المهاجم الفرنسي: "مستقبلي لم يعد موضوعًا كبيرًا في النادي.. لم يعد أحد يتحدث معي عنه بعد الآن".



واختتم نجم باريس سان جيرمان: "سأكون في اليورو برأس هادئ ولدي يقين بشأن القيام بأشياء عظيمة". (كووورة)