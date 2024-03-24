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رياضة
كانسيلو: غوارديولا كاذب
Lebanon 24
24-03-2024
|
12:00
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وجه جواو كانسيلو، ظهير برشلونة، اتهاما إلى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بـ"نشر الأكاذيب".
ويتواجد اللاعب البرتغالي حاليًا مع برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من مانشستر سيتي.
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وقال كانسيلو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد نشر جوارديولا الأكاذيب! لم أكن زميلًا سيئًا معهم.. يمكنك أن تسأل إما ناثان أكي أو ريكو لويس. ليست لدي عقدة تفوق أو نقص تجاههم ولكن هذا رأي المدرب".
وأضاف: "بقيت في مانشستر سيتي، لأن ما يقوله ليس حقيقة. أعتقد أن السيتي كان جاحدا تجاهي عندما قالوا ذلك، لأنني كنت لاعبًا مهما جدا في السنوات التي قضيتها هناك".
وتابع: "لم أخفق أبدا في التزامي تجاه النادي والجماهير، ولقد قدمت كل ما لدي. أتذكر مرة تعرضت فيها للسرقة والاعتداء، وفي اليوم التالي كنت ألعب في استاد الإمارات ضد آرسنال".
وواصل: "هذه أمور لا تنسى، تركت زوجتي وابنتي تشعران بالرعب في المنزل بمفردهما.. الناس لن يتذكروا إلا هذا (تصريحات بيب)، لأن السيد جوارديولا لديه قدر أكبر من السلطة عندما يقول شيئا، لذا أفضل أن أحتفظ بكلامي لنفسي".
واختتم: "أمور معينة أدت إلى إعارتي إلى بايرن ميونخ. ليس لدي أي ندم على ذلك، حتى لو فاز السيتي بدوري أبطال أوروبا. أشعر أنني اتخذت القرار الصحيح. ذهبت إلى نادٍ يرغب في ضمي. هذا النادي قد منحني الكثير خلال الـ6 أشهر التي قضيتها هناك". (كووورة)
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