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رياضة
الأهلي النبطية أسقط مضيفه طرابلس
Lebanon 24
24-03-2024
|
11:28
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حقق الاهلي النبطية فوزه الثاني هذا الموسم في الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، على مضيفه طرابلس الرياضي 2 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في المرحلة الثانية ل"مجموعة الهبوط".
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وتقدم الفائز الى المركز الرابع بفارق الاهداف عن الحكمة بيروت، رافعا رصيده الى 12 نقطة. فيما تجمد رصيد طرابلس عند 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط عن الشباب الغازية صاحب المركز الاخير، ما يعني اشتعال المنافسة على "حزامي النجاة" بين اربعة فرق، ذلك ان شباب الساحل المتصدر والتضامن صور الوصيف، في "منطقة الامان" نسبيا.
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