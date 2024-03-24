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رياضة

إمام عاشور يخضع لجراحة في الكتف.. وهذه حالته

Lebanon 24
24-03-2024 | 12:56
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أعلن الأهلي المصري اليوم الأحد خضوع لاعب الوسط إمام عاشور لجراحة "ناجحة" في الكتف بعد إصابته خلال مشاركة مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا يوم الجمعة في بطولة ودية رباعية لكرة القدم تقام في القاهرة ضمن سلسلة (فيفا سيريس).
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وغادر عاشور في الشوط الأول بعد سقوطه على كتفه عقب كرة مشتركة في فوز مصر 1-صفر على نيوزيلندا في المباراة الأولى للمدرب حسام حسن مع المنتخب الملقب بالفراعنة الذي يواجه كرواتيا في النهائي بعد غد الثلاثاء.

وقال النادي الأهلي بطل مصر عبر منصة إكس: "أجرى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عملية جراحية ناجحة في الكتف".

وتابع: "قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه عن الملاعب والتي سوف تتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة".(بي ان سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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