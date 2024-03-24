عين دول الخليج.. على كرة السلة

بعد كرة القدم والغولف والتنس والفورمولا1 وسباقات الخيل والألعاب الإلكترونية والكريكيت، يبدو أن الدور جاء على كرة السلة لتكون هي الرهان القادم للاستثمارات الرياضية العربية، إذ تحاول السعودية والأمارات وقطر أن تستحوذ على قاعدة هامة للانطلاق بعكلية دعم كرة السلة.

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وتولي الإمارات اهتماماً كبيراً في الفترة الأخيرة بالاستثمار في كرة السلة، يظهر ذلك في استضافة مباريات تمهيدية بدوري السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه" التي تنظمها دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي.



الخطوة الأهم التي تخطط لها الإمارات، وتحديداً دبي هي المشاركة واستضافة مباريات ضمن بطولة الدوري الأوروبي في كرة السلة (يوروبا ليغ)، وهي الفكرة التي تم الكشف عنها في تشرين الأول عام 2022 عبر عبد الله النابودة رئيس نادي دبي لكرة السلة.



في منتصف آذار الجاري، شهد المقر الرئيسي لرابطة الأندية الأوروبية لكرة السلة في برشلونة مناقشات بين الأندية الـ 13 الأعضاء فيها، حول ضم دبي لها، والذي يعني استفادة الأندية بنحو 70 مليون يورو يتم توزيع معظمها بين الأندية، مع تنظيم ثلاث مباريات نهائية مقابل 75 مليون يورو بحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الاجتماع.



بدورها، تتوسع قطر أيضاً بالاستثمار في كرة السلة، مدعومة بمنصب كبير بانتخاب القطري سعود بن علي آل ثاني، في أغسطس 2023، رئيساً للاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 خلفاً للمالي هامان نيانغ، وذلك بعد 4 أشهر تقريباً من حصولها على حق تنظيم كأس العالم لكرة السلة للرجال في عام 2027 بمشاركة 32 منتخباً.



في حزيران 2023، قام صندوق الثروة السيادي القطري بشراء ما يقرب من 5% من أسهم الشركة الأم لفريق "واشنطن ويزاردز" الأميركي لكرة السلة رجال، وفريق "واشنطن كابيتال" للهوكي، وفريق "ميستيكس" لكرة السلة النسائية، في إطار صفقة بقيمة 4.05 مليار دولار، ويُعتقد أنها المرة الأولى التي تستثمر فيها حكومة قطر في الرياضات الاحترافية الأميركية، كما أنها المرة الأولى التي يشتري فيها أي صندوق ثروة سيادية ملكية فريق أميركي.(بلومبرغ)