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رياضة

فورمولا 1.. الإسباني كارلوس ساينز يتوج بجائزة أستراليا الكبرى

Lebanon 24
24-03-2024 | 15:40
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توج الإسباني كارلوس ساينز جونيور سائق فيراري بلقب سباق جائزة استراليا الكبرى، وحل زميله في فريق فيراري شارل لوكلير في المركز الثاني ليحصد بذلك الفريق الإيطالي المركزين الأول والثاني في السباق الثالث من بطولة العالم للفورمولا 1.
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وشهد السباق في بدايته وتحديداً في اللفة الثالثة، مفاجأة كبيرة بعد أن انسحب الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات من السباق في بدايته بعد تعرض سيارته لعطل مفاجئ.

وأعقب ذلك في اللفة 17 انسحاب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات بعد توقف محرك سيارته بشكل مفاجئ.

وبعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية نجح ساينز وزميله في الفريق شارل لوكلير في الحصول على المركزين الأول والثاني على التوالي في حلبة ألبرت بارك في ملبورن بينما احتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثالث.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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