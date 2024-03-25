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رياضة

لظروف أسرية.. لاعب يغادر معسكر منتخب مصر

Lebanon 24
25-03-2024 | 00:00
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد مغادرة المدافع أحمد حجازي معسكر المنتخب الأول لظروف عائلية طارئة.
وبقي حجازي على مقاعد البدلاء في فوز مصر بهدف دون مقابل على نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي في افتتاح دورة رباعية ودية ضمن سلسلة (فيفا سيريس) في استاد مصر.
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وقال الاتحاد عبر منصة X للتواصل الاجتماعي "وافق منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام وإبراهيم حسن على سفر أحمد حجازي قائد المنتخب إلى السعودية مساء اليوم، بسبب ظرف أسري طارئ، لتواجد عائلته في السعودية.

"كما تم الاتفاق بين جهاز منتخب مصر وأحمد حجازي في حالة انتهاء الظرف الأسري الطارئ واستقرار الأمور الأسرية الانضمام لمعسكر المنتخب مساء الغد، في إطار الاستعداد لمباراة كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر". (بي إن سبورتس)


المصدر: بي إن سبورتس
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