تشواميني يعلّق على السقوط الفرنسي أمام الألمان

قال لاعب وسط فرنسا أوريلين تشواميني إنّه يتعيّن على منتخب بلاده اعتبار هزيمته 2-صفر أمام نظيره الألماني بمثابة جرس إنذار بعد التفوق الواضح للفريق الألماني في المواجهة الودية التي أقيمت الليلة الماضية في ليون الفرنسية.

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وقال تشواميني في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أنهم تفوقوا علينا في جميع الجوانب، لم نتمكن من تطبيق خطتنا في المباراة، لعبنا في مواجهة فريق كبير، علينا تحسين مستوى أدائنا فردياً وجماعياً".



وأضاف لاعب الوسط قوله: "هذا جرس إنذار، لكن لا داعي للمبالغة في رد الفعل أيضاً، فنحن نعرف جيداً قدراتنا ونثق فيها".



وقال المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو إنّه لا يمكن لفرنسا تبرير الهزيمة.



وأضاف: "بدأنا المباراة بصورة سيئة وواجهنا متاعب نتيجة لذلك وجاء رد فعلنا بطيئاً ولم نتمكن من التهديف عندما سنحت لنا أفضل الفرص".(بي إن سبورتس)