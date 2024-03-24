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رياضة

برقم خياليّ.. السعودية تريد خطف ليفاندوفسكي

Lebanon 24
24-03-2024 | 16:30
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إحدى الأندية في الدوري السعودي ما تزال مهتمة بخدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال المصدر إن ليفاندوفسكي هو مرة أخرى أكثر لاعب مرغوب فيه في المملكة العربية السعودية.
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وأضاف: "بعد محاولة فاشلة الصيف الماضي، ما يزال الدوري السعودي يحلم بوجود مهاجم مميز آخر مثل ليفاندوفسكي في البطولة".

ولم تكشف الصحيفة الإسبانية اسم الفريق السعودي، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، لكنها قالت إنه "على استعداد لإقناعه بعرض يتخطى الـ100 مليون يورو في الموسم الواحد".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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