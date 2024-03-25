خبر حزين يهزّ الوسط الرياضي.. وفاة لاعب شاب وصورة تكشف ما حصل معه!

توفي لاعب كرة القدم الجزائري الشاب، وسيم جزار البالغ 17 عاما مساء الأحد، بعد أسبوع من تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس خلال مباراة جمعت فريقه نجم وادي ماء أمام أمل مراونة.



وقد أمضى اللاعب الشاب نحو أسبوع في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات الجزائر، بعد أن تعرض لإصابة قوية عقب تدخل عنيف من مدافع فريق أمل مراونة، سقط على إثرها مغشيا عليه، وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة، وفقا لتقارير صحفية جزائرية.

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