"ادعو له بالرحمة".. الموت يؤلم لاعب كرة القدم الشهير بأعز الناس

أعلن نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال لكرة القدم، سعود عبد الحميد، مساء الأحد، وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض.



وكتب عبد الحميد عبر حسابه على منصة "سناب شات": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله والدي عبد الله سالم عبد الحميد.. ادعو له بالرحمة والمغفرة".

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