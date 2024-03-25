لاعبون لقوا مصرعهم وآخرون أعتُقلوا.. كوارث مروّعة هزّت كرة القدم خلال الشهر الحالي!

لم يسلم عالم كرة القدم من الكوارث المروّعة خلال الشهر الحالي... لاعبون لقوا حتفهم في عدّة دول، وآخرون اعتُقلوا بتهم مختلفة، ما أثار موجة من القلق على مستقبل "الساحرة المستديرة".

Advertisement

ففي الجزائر، توفي لاعب كرة القدم الشاب، وسيم جزار البالغ 17 عاماً مساء أمس الأحد، بعد أسبوع من تعرّضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس خلال مباراة جمعت فريقه "نجم وادي ماء" أمام "أمل مراونة". ووفقاً لتقارير صحفية جزائرية، فإن اللاعب الشاب أمضى نحو أسبوع في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات الجزائر، بعد أن تعرّض لإصابة قوية عقب تدخل عنيف من مدافع فريق "أمل مراونة"، سقط على إثرها مغشيّاً عليه، وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة.

أما في أميركا الجنوبية، فتوفي الكولومبي جييرمو دينيس بلتران، لاعب "ريال سانتا كروز" البوليفي، في تدريبات فريقه بسبب قصور في القلب، إذ شعر بحالة من الدوار قبل أن ينهار على الأرض الجمعة. وقد فشل الطاقم الطبي بالنادي في إنعاش صاحب الـ24 عاماً، قبل أن يستدعوا سيارة إسعاف، إلا أنه توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.

والأحد الماضي، عُثر على اللاعب يوسف كيرا ميّتاً في منزله، اثر اصابته بنوبة قلبية وذلك بعد ساعات من مشاركته في مباراة في الدوري الغيني، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا صن" عن وسائل إعلام محليّة.

كذلك، شكّل خبر وفاة حارس المرمى الموريتاني محمد المختار صدمة في بلاده. وبحسب التفاصيل، توفي المختار عن 22 عاماً، بسببِ اصطدامه بأحد زملائه خلال التدريبات، وقد جرى نَقلهُ الى المستشفى وأمضى أسبوعاً في العناية المركزة، قبل أن يفارق الحياة.

سقوط "مبكي" في الملعب

وفي الأرجنتين، شهدت مواجهة بين فريقي بوكا جونيورز وإستوديانتس في الجولة الحادية عشرة من كأس الدوري الأرجنتيني، موقفاً صعباً ألغيت بسببه المباراة، بعد أن سقط لاعب الوسط خافيير ألتاميرانو أمام الجميع، إثر إصابتهِ بنوبةِ صرع. ووفقا لما ذكره موقع "swingcompleto"، فقد قام الأطباء بتقديم الإسعافات الأولية للاعب ألتاميرانو، وتم نقله إلى المستشفى سريعا بسيارة الإسعاف.

وأيضاً في مصر، أبكى اللاعب أحمد رفعت الجماهير في إحدى المباريات، بعد سقوطه على الأرض مغشيّاً عليه نتيجة تعرّضه لأزمة قلبية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، وقد جرى نقله إلى أقرب مستشفى مما دفع الحكم لإعلان نهاية المباراة من دون استكمال الدقائق المتبقية.

وبعد أكثر من أسبوع، لا يزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية في المستشفى، لأن حالته الصحية لم تستقر بعد.

إعتقالات بتهم مختلفة



خلال هذا الشهر، أعتُقل أكثر من لاعب كرة قدم لارتكابهم جرائم عدّة، ومنهم المهاجم الدولي السابق الهولندي كوينسي بروميس، الذي اعتقل في دبي، بناء على مذكرة من بلده الأم تطالب بتسليمه عقب إدانته الشهر الماضي بتهمة تهريب نحو طن ونصف الطن من الكوكايين.

كذلك أعتُقِل البرازيلي روبينيو، نجم "مانشستر سيتي" الإنكليزي و"ريال مدريد" الإسباني السابق، الخميس في بلاده، وذلك عقب خسارته في اللحظة الأخيرة محاولته استئناف قرار سجنه لتسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا.