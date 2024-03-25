الزين وصفا بطلا كأس الربيع في الغولف

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أحرز الثنائي شيخ موسى الزين، ومحمد صفا،ظ بطولة كأس الربيع في الغولف التي نظمها نادي الغولف اللبناني على ملاعبه في منطقة الجناح، بمشاركة 32 لاعبا ولاعبة.واستغرقت المباريات شهرا أجريت في خلاله 4 مباريات تصفية واحدة كل اسبوع وفق نظام الزوجي وخروج الفريق الخاسر، بالتسديد على 18 حفرة.وقاد المباريات الحكام أحمد غيث وحسن قاسم ومصطفى حمود وأحمد عطايا وعلي المقداد.