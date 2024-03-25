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رياضة

الزين وصفا بطلا كأس الربيع في الغولف

Lebanon 24
25-03-2024 | 05:38
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 أحرز الثنائي شيخ موسى الزين، ومحمد صفا،ظ بطولة كأس الربيع في الغولف التي نظمها نادي الغولف اللبناني على ملاعبه في منطقة الجناح، بمشاركة 32 لاعبا ولاعبة.

واستغرقت المباريات شهرا أجريت في خلاله 4 مباريات تصفية واحدة كل اسبوع وفق نظام الزوجي وخروج الفريق الخاسر، بالتسديد على 18 حفرة.
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وقاد المباريات الحكام أحمد غيث وحسن قاسم ومصطفى حمود وأحمد عطايا وعلي المقداد.
 
حضر حفل توزيع الجوائز رئيس الاتحاد اللبناني للغولف رئيس نادي الغولف كريم سليم سلام، وألقى كلمة بحضور عدد من الإداريين وأهالي اللاعبين، هنأ فيها الثنائي الفائز.

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