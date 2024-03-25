"فاينل4" بطولة كرة الطائرة في لبنان.. مواجهات من العيار الثقيل

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يجمع الدور نصف النهائي "فاينال 4" لبطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، أربعة فرق من العيار الثقيل، تتنافس على العبور الى الدور النهائي، ليتوّج أحدها باللقب المرموق.والفرق هي: سبيد بول شكا متصدر الترتيب بعد دور الثمانية "فاينال 8"، ووصيفه الشباب البترون، والانوار الجديدة حامل اللقب العام الماضي وصاحب المركز الثالث، والانعاش الاجتماعي قنات صاحب المركز الرابع.ويلتقي في نصف النهائي: سبيد بول – قنات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في قاعة حامات، والبترون – الانوار. والمواجهة الثانية صعبة على الفريقين، وأفضلية الأرض فيها للبترون الذي خاض مبارياته كلها في مرحلتي الذهاب والإياب ودور الثمانية أمام جمهور غفير واكبه على أرضه، سعيا لخوض الدور النهائي وإحراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه.فنيا، يبدو سبيد بول أبعد من الفرق الثلاثة، لامتلاكه تشكيلة نارية تضم الارجنتيني اللبناني كريستيان عساف والبرازيلي اللبناني آشلي نمر الى لاعب أجنبي مميز، ما يجعله مرشحا لاستعادة لقبه الذي فقده العام الماضي لمصلحة الانوار في المكتب، اثر امتناعه عن خوض مباراة فاصلة خامسة معادة على ملعب محايد، بعد تعطل المباراة الفاصلة في قاعته بحامات في ساحل البترون، وهو متقدم 2 – 1.يعتمد البترون على تشكيلة فتية أبرزها بطل الكرة الشاطئية الذي خاض نهائيات بطولة العالم عمر أبي كرم، الى لاعب أجنبي ذكي.كذلك يملك قنات خامات من اللاعبين الناشئين. فيما يشكل الجزائري يوسف بوروبا الورقة الرابحة للانوار، وهو لاعب من مستوى عالمي.فريق متني هو الانوار الجديدة في مواجهة ثلاثة فرق شمالية، اثنان منها من قضاء البترون (البترون وشكا) وآخر من قضاء بشري (قنات).(الوكالة الوطنية للإعلام)