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رياضة

مانشيني: أرض الملعب ستؤثر على مباراة طاجيكستان

Lebanon 24
25-03-2024 | 11:30
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أعرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن احترامه لمضيفه الطاجيكي قبل مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
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وكان الأخضر قد حقق الفوز، على أرضه، في مباراة الجولة الثالثة أمام طاجيكستان (1-0)، ليحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).
 
ووصف مانشيني المباراة المنتظرة بـ"الصعبة"، خاصةً أنها ستلعب على عشب صناعي، وأمام منتخب يمتلك قدرات فنية جيدة.
 
وحرص المدرب على تعزية لاعب الأخضر، سعود عبد الحميد، الذي سيغيب عن المواجهة بسبب وفاة والده.
 
وعن هدفه من المواجهة المنتظرة، قال: "جئنا إلى هنا من أجل الفوز، ونعلم جيدًا أن الأمر لن يكون سهلًا، فأرضية الملعب سيكون لها تأثير.. لكن نتمنى أن نؤدي غدًا بشكل جيد، يكفل لنا الانتصار".
 
وأردف مانشيني: "أعتقد أننا استحققنا الفوز في المباراة الماضية، وكان لدينا العديد من الفرص.. ومباراة الغد ستكون مختلفة وصعبة، لأنها تأتي أمام منتخب في حالة جيدة فنيًا". (كووورة) 
 
 
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