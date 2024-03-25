18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مانشيني: أرض الملعب ستؤثر على مباراة طاجيكستان
Lebanon 24
25-03-2024
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن احترامه لمضيفه الطاجيكي قبل مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
Advertisement
وكان الأخضر قد حقق الفوز، على أرضه، في مباراة الجولة الثالثة أمام طاجيكستان (1-0)، ليحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).
ووصف مانشيني المباراة المنتظرة بـ"الصعبة"، خاصةً أنها ستلعب على عشب صناعي، وأمام منتخب يمتلك قدرات فنية جيدة.
وحرص المدرب على تعزية لاعب الأخضر، سعود عبد الحميد، الذي سيغيب عن المواجهة بسبب وفاة والده.
وعن هدفه من المواجهة المنتظرة، قال: "جئنا إلى هنا من أجل الفوز، ونعلم جيدًا أن الأمر لن يكون سهلًا، فأرضية الملعب سيكون لها تأثير.. لكن نتمنى أن نؤدي غدًا بشكل جيد، يكفل لنا الانتصار".
وأردف مانشيني: "أعتقد أننا استحققنا الفوز في المباراة الماضية، وكان لدينا العديد من الفرص.. ومباراة الغد ستكون مختلفة وصعبة، لأنها تأتي أمام منتخب في حالة جيدة فنيًا". (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
Lebanon 24
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
15:30 | 2024-03-24
24/03/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
Lebanon 24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
16:00 | 2024-03-24
24/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال ابنة الإعلامية سمر أبو خليل حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
جمال ابنة الإعلامية سمر أبو خليل حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
05:46 | 2024-03-25
25/03/2024 05:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟
Lebanon 24
مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟
05:15 | 2024-03-25
25/03/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
16:14 | 2024-03-24
24/03/2024 04:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:30 | 2024-03-25
لم الشمل.. هل يرتدي كريستيانو رونالدو قميص ريال مدريد مجددا؟
09:07 | 2024-03-25
مدفيديف إلى رابع أدوار ميامي الأميركية
06:20 | 2024-03-25
"فاينل4" بطولة كرة الطائرة في لبنان.. مواجهات من العيار الثقيل
05:38 | 2024-03-25
الزين وصفا بطلا كأس الربيع في الغولف
05:30 | 2024-03-25
لاعبون لقوا مصرعهم وآخرون أعتُقلوا.. كوارث مروّعة هزّت كرة القدم خلال الشهر الحالي!
04:34 | 2024-03-25
مدرّب روسي وعائلته بأكملها في عدّاد المفقودين بهجوم موسكو!
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
25/03/2024 19:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
25/03/2024 19:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
25/03/2024 19:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24