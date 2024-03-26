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رياضة

في مشهد مروّع.. مقاتل إيراني يتعرض لكسر أنفه

Lebanon 24
26-03-2024 | 00:00
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تعرض المقاتل الإيراني شيان حيدري لإصابة قوية خلال نزاله أمام منافسه التايلندي "بور تور ثور بيتشرونغروانغ"، الذي جمعهما ضمن بطولة "THAI FIGHT" للملاكمة التايلاندية "مواي تاي".

 ووجه بور تور ثور بيتشرونغروانغ "Por Tor Thor Petchrungruang" ضربة قوية للمقاتل الإيراني، أدت إلى كسر أنفه.

 ورغم أن حايدري لم يستسلم على الفور، ولكنه سقط أرضا بعد تلقيه ضربات متواصلة، إثر واقعة كسر أنفه، لينتهي النزال بفوز بيتشرونغروانغ.

وتفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد الدامي، فكتب أحدهم: "انحرف أنفه في اتجاه مغاير عن مكانه الأصلي إلى بعد آخر".

 وأضاف آخر: " بدأت عيناي تدمع بمجرد رؤية هذا المشهد".

 وكتب أحدهم: "كنت أتمنى عدم مشاهدة هذا، ولكني رغم ذلك شاهدت الفيديو أكثر من مرة".

 وأشار آخر إلى أن: "الملاكمة التايلاندية أكثر وحشية من لعبة الفنون القتالية المختلطة".

 يذكر أن لعبة الملاكمة التايلاندية تعتبر من التراث الوطني في البلاد ويعود تاريخها إلى القرن السادس عشر.

( روسيا اليوم)
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