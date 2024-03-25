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رياضة

كروس يرد بسخرية على سؤال بشأن مبابي

Lebanon 24
25-03-2024 | 16:00
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ردّ الألماني توني كروس، نجم فريق ريال مدريد، بنوع من السخرية على الأنباء حول انتقال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف "الميرينغي" خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في صيف 2024، وأبلغ اللاعب إدارة ناديه بأنه سيرحل مجانا، بينما ذكرت الكثير من التقارير الصحافية، بأن المهاجم الفرنسي توصل بالفعل لاتفاق مع ريال مدريد. وقال كروس في تصريحات أبرزتها شبكة "TVE" الإسبانية، حول مبابي: "إذا كان كيليان لا يعرف مستقبله، فكيف أعرف أنا؟".

 وأضاف: "نريد أفضل اللاعبين في مدريد، وهو بلا شك واحد منهم.. الشيء المهم هو الفوز بالألقاب، وبالطبع سيكون انضمام مبابي أمراً رائعاً للريال، لكني أعتقد أننا نمتلك بالفعل فريقاً جيداً".

( mtv)
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