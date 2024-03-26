18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد أخذٍ وردّ.. ألفيس خارج السجن!
Lebanon 24
26-03-2024
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
دفع لاعب الكرة البرازيلي داني ألفيس، المحكوم عليه بالسجن مدة 4 سنوات ونصف، كفالة قدرها مليون يورو، وغادر السجن بانتظار الاستئناف، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة اليوم الاثنين.
وقضت محكمة محلية بإمكانية إطلاق سراح ألفيس بكفالة مشروطة أثناء استئناف إدانته بالاغتصاب. وقد قضى حوالي ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف.
Advertisement
ويجب على ألفيس أيضا التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا، والمثول أمام المحكمة أسبوعيا أو عند استدعائه. وفرضت المحكمة أمرا بمنعه من الاقتراب لمسافة 1000 متر من الضحية.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
Advertisement
الأكثر قراءة
جمال ابنة الإعلامية سمر أبو خليل حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
جمال ابنة الإعلامية سمر أبو خليل حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
05:46 | 2024-03-25
25/03/2024 05:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة عن الطقس... الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بين الجمعة والسبت
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة عن الطقس... الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بين الجمعة والسبت
08:57 | 2024-03-25
25/03/2024 08:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات رومنسية تجمع راغب علامة وزوجته.. وفخامة منزلهما في دبي حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
لحظات رومنسية تجمع راغب علامة وزوجته.. وفخامة منزلهما في دبي حديث الجمهور (صور)
04:36 | 2024-03-25
25/03/2024 04:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة طليقها كارلا حداد تحتفل بأحد الشعانين.. وابنتهما نسخة عنها (صور)
Lebanon 24
برفقة طليقها كارلا حداد تحتفل بأحد الشعانين.. وابنتهما نسخة عنها (صور)
03:05 | 2024-03-25
25/03/2024 03:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟
Lebanon 24
مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟
05:15 | 2024-03-25
25/03/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:18 | 2024-03-26
الألمان يريدون ناغيلسمان
00:00 | 2024-03-26
في مشهد مروّع.. مقاتل إيراني يتعرض لكسر أنفه
16:00 | 2024-03-25
كروس يرد بسخرية على سؤال بشأن مبابي
13:30 | 2024-03-25
لم الشمل.. هل يرتدي كريستيانو رونالدو قميص ريال مدريد مجددا؟
11:30 | 2024-03-25
مانشيني: أرض الملعب ستؤثر على مباراة طاجيكستان
09:07 | 2024-03-25
مدفيديف إلى رابع أدوار ميامي الأميركية
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
26/03/2024 08:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
26/03/2024 08:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
26/03/2024 08:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24