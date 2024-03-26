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رياضة

بعد أخذٍ وردّ.. ألفيس خارج السجن!

Lebanon 24
26-03-2024 | 01:22
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دفع لاعب الكرة البرازيلي داني ألفيس، المحكوم عليه بالسجن مدة 4 سنوات ونصف، كفالة قدرها مليون يورو، وغادر السجن بانتظار الاستئناف، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة اليوم الاثنين.
وقضت محكمة محلية بإمكانية إطلاق سراح ألفيس بكفالة مشروطة أثناء استئناف إدانته بالاغتصاب. وقد قضى حوالي ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف.
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ويجب على ألفيس أيضا التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا، والمثول أمام المحكمة أسبوعيا أو عند استدعائه. وفرضت المحكمة أمرا بمنعه من الاقتراب لمسافة 1000 متر من الضحية.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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