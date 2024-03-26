مودريتش يدير ظهره للسعودية

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قرر الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، إغلاق الباب أمام عروض أندية الدوري السعودي، فيما يفاضل بين طريقين بعدما استقر على الرحيل عن قلعة "سانتياغو بيرنابيو" معقل ريال مدريد.وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري، ويبدو أن الكرواتي المخضرم لن يجدد تعاقده.مودريتش رفض في الصيف الماضي، عروضا مغرية من السعودية، مفضلا تجديد عقده مع ريال مدريد، لمدة موسم رياضي واحد، حتى 30 حزيران 2024.وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، عن شعور مودريتش بـ"الإحباط" داخل العملاق الإسباني، بسبب قلة الدقائق التي يشارك فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي.وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش يتجه إلى مغادرة الريال، في الميركاتو الصيفي الماضي، رافضا في نفس الوقت فكرة اعتزال كرة القدم نهائيا، على الرغم من وصوله إلى سن الـ38 عاما.(روسيا اليوم)