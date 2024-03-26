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رياضة
إصابة قد تنهي مسيرته.. خبر حزين ينتظره موراي
Lebanon 24
26-03-2024
|
04:35
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قدم آندي موراي أداءً قوياً لجماهير التنس في آخر ظهور له في بطولة ميامي المفتوحة، الأحد، عندما خسر 5 - 7 و7 - 5 و7 - 6 أمام التشيكي توماس ماتشاك في الدور الثالث.
وتعادل الثنائي 5 - 5 في المجموعة الثالثة، وبدت المباراة منتهية عندما سقط موراي على كاحله الأيسر، وأسقط مضربه، ثم غطى وجهه وهو يصرخ من الألم، بينما كان يقفز إلى مقعده.
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وبعد أن تلقى العلاج قام موراي بربط كاحله، وعاد إلى الملعب.
وكما سيفعل على الأرجح مرات عدة مع قرب اعتزاله، أمسك موراي بمعداته، وخرج إلى الملعب مرة أخرى، وصفق للجمهور مستمتعاً باللحظة.
وقال موراي للصحافيين: "لم أكن أفكر في كل المباريات التي لعبتها، بل كنت أفكر في أن هذه هي المباراة الأخيرة التي سألعبها هنا، وهو أمر محزن لأنني أحب هذا المكان. لقد أمضيت كثيراً من مسيرتي في التنس هنا، وكنت أتمنى أن تستمر فترة أطول قليلاً".(الشرق الأوسط)
المصدر:
الشرق الأوسط
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