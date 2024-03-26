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رياضة
مرة جديدة.. السعودية ستشعل الميركاتو الصيفي
Lebanon 24
26-03-2024
|
05:30
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يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية المقبل في الدوري السعودي لن يقل اشتعالاً عن سابقه؛ حيث تتردد أنباء شبه يومية عن ارتباط كثير من نجوم الصف الأول في أوروبا بالتعاقد مع أندية سعودية.
محمد صلاح وكيفين دي بروين، نجما ليفربول وسيتي، تنتهي عقودهما بعدما يزيد قليلاً على عام، في حزيران 2025، فبالنسبة للمصري الذي عرض عليه «الريدز» التجديد، إن الدوري السعودي للمحترفين يمثل إغراءً قوياً؛ لأن الاتحاد قد عرض عليه بالفعل أكثر من 200 مليون دولار في الموسم الواحد. وذلك أكثر من كريستيانو رونالدو.
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أيضا دي بروين، الذي ليس لديه أي شك حول المدرب للموسم المقبل؛ لأن غوارديولا سيبقى حتماً. يريد السيتي الاحتفاظ بالبلجيكي الذي تقدر قيمته بما لا يقل عن مائة مليون دولار. يبدو أنه يميل إلى التجديد؛ لكنه لم يوقِّع بعد ولهذا السبب ستحاول أندية الدوري السعودي معه.
كذلك، حصل ريتشارليسون لاعب توتنهام على تقييم عالٍ. كما سبق سترلينغ الذي يمكن إدراجه في قائمة اللاعبين القابلين للانتقال من قبل تشيلسي. وأيضاً تم إغراء كاسيميرو بالفعل في كانون الثاني من قبل صديقه كريستيانو، بينما قال إريكسن مؤخراً إنه غير راضٍ عن استخدامه هذا الموسم.
أما في الدوري الإسباني، فيعيش برشلونة شائعات عن وداع ليفاندوفسكي؛ لكنه ظل بارداً للغاية عندما واجه إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، على الرغم من الراتب الذي قد يصل إلى مائة مليون دولار في الموسم الواحد.(الشرق الأوسط)
المصدر:
الشرق الأوسط
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