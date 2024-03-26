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رياضة

بسبب المنشطات.. إيقاف مهاجم منتخب البرازيل

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:53
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أوقف مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي غابريال باربوزا، المعروف بـ"غابيغول"، لعامين بتهمة محاولة الاحتيال خلال اختبار للمنشطات، حسب ما قضت محكمة رياضية برازيلية الاثنين.

واتهم غابيغول بتعقيد مهمة المسؤول المنوط به إجراء اختبار مفاجئ لكشف المنشطات في نيسان/أبريل الماضي في مقر النادي في ريو دي جانيرو.
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وقالت المحكمة في بيان: "تم محاكمة اللاعب المذكور اليوم أمام المحكمة الرياضية لمكافحة المنشطات بكامل هيئتها، وقررت بالأغلبية وجود انتهاك لقاعدة الاحتيال المتعلقة بمكافحة المنشطات".(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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