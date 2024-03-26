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رياضة

تصفيات المونديال... خماسية نظيفة لاستراليا على لبنان

Lebanon 24
26-03-2024 | 07:16
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جددت اوستراليا الفوز على لبنان 5 - 0 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما قبل ظهر اليوم في العاصمة كانبيرا، والمحسوبة ارضا للبنان، في المرحلة الرابعة، الاولى ايابا، للمجموعة للآسيوية التاسعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس أسيا 2027.
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وكانت استراليا فازت الخميس الماضي في سيدني 2 - 0، لتضمن التأهل اليوم لكأس آسيا في السعودية، ومتابعة تصيفات المونديال في دورها الحاسم.

وسجل لمنتخب "الكانغارو" كوينسي ينجي والمهاجم اللبناني باسل جرادي خطأ في مرماه وغريغ غودوني (2) وجون ايرديل في الدقائق 2 و 47 و49 و81 و68.
المصدر: الوكالة الوطنية
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