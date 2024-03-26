18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إيقاف مهاجم فلامنغو عامين.. ما السبب؟
Lebanon 24
26-03-2024
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عوقب مهاجم فلامنغو غابرييل باربوسا ألميدا لاعب منتخب البرازيل السابق بالإيقاف لمدة عامين بقرار من محكمة رياضية برازيلية أمس الاثنين بداعي محاولة التحايل في قضية لمكافحة المنشطات.
Advertisement
وذكرت وسائل إعلام محليه أن اللاعب المعروف باسم "غابيغول" (27 عاما) اتهم بعدم تسهيل إجراء اختبار الكشف عن المنشطات قبل يوم واحد من مباراة لفلامنغو في دوري ولاية ريو دي جانيرو، إذ أجراه بعد ساعات من خضوع زملائه بالفريق للاختبارات.
وذكرت إدارة مكافحة المنشطات البرازيلية "تم الحكم على اللاعب المذكور من قبل محكمة العدل الرياضية لمكافحة المنشطات، وبأغلبية الأصوات، وتقرر أنه كان هناك انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات بمحاولة احتيال".
وأصدر باربوسا بيانا ينفي فيه الادعاءات.
وأضافت إدارة مكافحة المنشطات أنه سيتم احتساب فترة الإيقاف لعامين اعتبارا من تاريخ الانتهاك الذي وقع في الثامن من أبريل نيسان 2023.
ويمكن لباربوسا، الذي كان ضمن المنتخب البرازيلي الفائز بالذهبية في أولمبياد ريو 2016، الاستئناف ضد القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية. (بي ان سبورت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عميلٌ سابق لإسرائيل يتحدّث عن نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
عميلٌ سابق لإسرائيل يتحدّث عن نصرالله.. ماذا قال؟
15:00 | 2024-03-25
25/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده 70% من عائلات لبنان
Lebanon 24
هذا ما تشهده 70% من عائلات لبنان
16:23 | 2024-03-25
25/03/2024 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مروعة عن "إبتزاز إلكتروني في لبنان".. معطيات تكشف أمراً خطيراً!
Lebanon 24
قصّة مروعة عن "إبتزاز إلكتروني في لبنان".. معطيات تكشف أمراً خطيراً!
14:00 | 2024-03-25
25/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في إطلالة نادرة: والدة باميلا الكيك تُفاجئ الجمهور.. صبية وجميلة! (صور)
Lebanon 24
في إطلالة نادرة: والدة باميلا الكيك تُفاجئ الجمهور.. صبية وجميلة! (صور)
02:53 | 2024-03-26
26/03/2024 02:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم إستباقي ضدّ لبنان".. آخر معلومة عمّا تريده إسرائيل
Lebanon 24
"هجوم إستباقي ضدّ لبنان".. آخر معلومة عمّا تريده إسرائيل
13:00 | 2024-03-25
25/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:30 | 2024-03-26
هل تتكرر ثنائية العمالقة ميسي ورونالدو؟
07:16 | 2024-03-26
تصفيات المونديال... خماسية نظيفة لاستراليا على لبنان
05:53 | 2024-03-26
بسبب المنشطات.. إيقاف مهاجم منتخب البرازيل
05:30 | 2024-03-26
مرة جديدة.. السعودية ستشعل الميركاتو الصيفي
04:35 | 2024-03-26
إصابة قد تنهي مسيرته.. خبر حزين ينتظره موراي
04:01 | 2024-03-26
مودريتش يدير ظهره للسعودية
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
26/03/2024 18:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
26/03/2024 18:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
26/03/2024 18:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24