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رياضة

إيقاف مهاجم فلامنغو عامين.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 08:30
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عوقب مهاجم فلامنغو غابرييل باربوسا ألميدا لاعب منتخب البرازيل السابق بالإيقاف لمدة عامين بقرار من محكمة رياضية برازيلية أمس الاثنين بداعي محاولة التحايل في قضية لمكافحة المنشطات.
 
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وذكرت وسائل إعلام محليه أن اللاعب المعروف باسم "غابيغول" (27 عاما) اتهم بعدم تسهيل إجراء اختبار الكشف عن المنشطات قبل يوم واحد من مباراة لفلامنغو في دوري ولاية ريو دي جانيرو، إذ أجراه بعد ساعات من خضوع زملائه بالفريق للاختبارات.

وذكرت إدارة مكافحة المنشطات البرازيلية "تم الحكم على اللاعب المذكور من قبل محكمة العدل الرياضية لمكافحة المنشطات، وبأغلبية الأصوات، وتقرر أنه كان هناك انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات بمحاولة احتيال".

وأصدر باربوسا بيانا ينفي فيه الادعاءات.

وأضافت إدارة مكافحة المنشطات أنه سيتم احتساب فترة الإيقاف لعامين اعتبارا من تاريخ الانتهاك الذي وقع في الثامن من أبريل نيسان 2023.

ويمكن لباربوسا، الذي كان ضمن المنتخب البرازيلي الفائز بالذهبية في أولمبياد ريو 2016، الاستئناف ضد القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية. (بي ان سبورت) 
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