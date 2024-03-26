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رياضة
هل تتكرر ثنائية العمالقة ميسي ورونالدو؟
Lebanon 24
26-03-2024
|
11:30
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تسعى إدارة نادي برشلونة الإسباني، إلى تحقيق حلم التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، سيستمر مع "البلوغرانا" لموسم آخر، لا سيما بعد أن رفض 100 مليون يورو من الدوري السعودي مؤخرا.
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وأشارت إلى أنه من الصعب أن يتواجد ليفاندوفسكي مع برشلونة في الموسم بعد المقبل، حيث سيصل عمره إلى 37 عاما، لذا تخطط الإدارة لضم هداف جديد، ويعد هالاند الصفقة الرئيسية.
ويراهن برشلونة على أن هالاند قد يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي في صيف 2025، بسبب احتمالية تعرض النادي لعقوبات من الاتحاد الإنجليزي نتيجة للمخالفات المالية، بالإضافة إلى إمكانية رحيل مدربه الإسباني بيب غوارديولا لانتهاء عقده في الصيف بعد المقبل.
ويريد برشلونة الاستفادة أيضا من أن العلاقة الجيدة بين رئيس النادي خوان لابورتا، والبرازيلية رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال هالاند.
وإضافة إلى ذلك سيكون برشلونة قريبا من التعافي اقتصاديا وتحقيق دخل مالي كبير في الصيف بعد المقبل، بالتزامن مع افتتاح ملعب "كامب نو" الجديد.
وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن اجتماع بيمنتا وديكو المدير الرياضي لبرشلونة في 29 شباط الماضي، شهد الحديث عن العديد من الموضوعات أبرزها التعاقد مستقبلا مع هالاند.
وذكرت الصحيفة أن هالاند إذا كان ملزما بالاختيار بين ريال مدريد وبرشلونة في صيف 2025، ستكون لدى البارسا الأفضلية".
وأوضحت: "لأن هالاند يعلم أنه سيكون النجم الأبرز في النادي الكتالوني، بعكس انضمامه للميرنجي في وجود زميل بحجم كيليان مبابي".
وأضافت الصحيفة: "كما يدرك هالاند أن ارتداء قميص البارسا ووجود مبابي في الريال من شأنه أن يكرر المبارزة التاريخية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الكلاسيكو". (روسيا اليوم)
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