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رياضة
كرواتيا تهزم مصر وتُحرز "كأس العاصمة"
Lebanon 24
26-03-2024
|
20:00
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توّج منتخب كرواتيا بلقب كأس العاصمة الإدارية بفوز كبير على نظيره المصري 4-2 الثلاثاء بملعب العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة في المباراة النهائية.
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