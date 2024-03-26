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رياضة

كرواتيا تهزم مصر وتُحرز "كأس العاصمة"

Lebanon 24
26-03-2024 | 20:00
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توّج منتخب كرواتيا بلقب كأس العاصمة الإدارية بفوز كبير على نظيره المصري 4-2 الثلاثاء بملعب العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة في المباراة النهائية.
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