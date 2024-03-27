بعد خسارة مدوية للبرتغال.. رونالدو يصب غضبه على الحكم الرابع (فيديو)

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عبّر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن غضبه الشديد عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا، بالمباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء.وشارك "الدون" أساسيا في تشكيل "برازيل أوروبا"، ولعب 90 دقيقة، لكنه عانى رفقة زملائه من خسارة مدوية بهدفين دون رد.ووفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن رونالدو أثناء خروجه من أرض الملعب عقب نهاية المباراة، ظهر وهو منزعج للغاية.وأضافت أنه عند تجاوز الحكم الرابع، أشار الدون بإشارة هجومية تجاهه، وذلك أثناء خروجه للنفق المؤدي لغرفة تبديل الملابس.