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رياضة

بعد خسارة مدوية للبرتغال.. رونالدو يصب غضبه على الحكم الرابع (فيديو)

Lebanon 24
27-03-2024 | 03:55
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عبّر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن غضبه الشديد عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا، بالمباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء.

وشارك "الدون" أساسيا في تشكيل "برازيل أوروبا"، ولعب 90 دقيقة، لكنه عانى رفقة زملائه من خسارة مدوية بهدفين دون رد.
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ووفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن رونالدو أثناء خروجه من أرض الملعب عقب نهاية المباراة، ظهر وهو منزعج للغاية.

وأضافت أنه عند تجاوز الحكم الرابع، أشار الدون بإشارة هجومية تجاهه، وذلك أثناء خروجه للنفق المؤدي لغرفة تبديل الملابس. 
 
 



ويخوض المنتخب البرتغالي عددا من المباريات الودية ضمن تحضيراته لانطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، المقرر لها الصيف المقبل في ألمانيا.

ويقع "سيلساو أوروبا" في المجموعة السادسة التي تضم كلا من التشيك، تركيا وجورجيا. 
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