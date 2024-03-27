ما المنتخبات المتأهلة إلى "يورو 2024"؟

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ومن المتوقع أن تكون النسخة الـ17 من بطولة كأس أمم أوروبا، استثنائية ومميزة في تاريخ المسابقة، التي انطلقت لأول مرّة عام 1960 بفرنسا، وسط تنافس مرتقب بين أكبر منتخبات القارة "العجوز"، من أجل الفوز باللقب الغالي.وستكون هذه المرّة الثانية التي تقام فيها البطولة على الأراضي الألمانية، والمرّة الأولى في ألمانيا الموحدة، حيث سبق واستضافت ألمانيا الغربية البطولة في نسخة 1988، فيما استضافت ألمانيا 4 مباريات خلال نسخة 2020 من البطولة، وتحديداً في مدينة ميونخ.وتنافست ألمانيا مع تركيا على حق نيل استضافة "يورو 2024"، وتم اختيار البلد المضيف في 27 أيلول 2018، بعد التصويت السرّي للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".وستتخذ الدولة الأوروبية، إجراءات أمنية إضافية خلال "اليورو" المقبل، على كل المنافذ الحدودية الألمانية من أجل تأمين البلاد، ومنع دخول مرتكبي أعمال العنف المحتملين، بحسب ما أعلنته وزيرة الداخلية نانسي فيزر. وكانت ألمانيا قد اتخذت إجراءات مشابهة، حين استضافت نهائيات كأس العالم عام 2006، عندما علّقت بشكل مؤقت اتفاقاً أوروبياً يقضي بإلغاء الضوابط على الحدود بين الدول الأوروبية.وتفرض ألمانيا بالفعل ضوابط مؤقتة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا، كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة عصابات تهريب المهاجرين.بالعودة إلى البطولة المنتظرة، ستقام المباراة الافتتاحية لها، على ملعب "أليانز أرينا" الخاص بنادي "بايرن ميونخ" في 14 حزيران، بينما سيحتضن ملعب "برلين" الأولمبي، المباراة النهائية للبطولة في 14 تموز، وهو الملعب الذي احتضن نهائي كأس العالم 2006 بين فرنسا وإيطاليا.تجدر الإشارة إلى أن النسخة الماضية "يورو 2020"، قد أقيمت في عام 2021 بسبب جائحة "كوفيد 19"، وجرت على ملاعب 11 بلداً أوروبياًّ، وقد توّج حينها المنتخب الإيطالي باللقب على حساب إنكلترا بفوزه في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "ويمبلي" بلندن، بركلات الترجيح.تُعد نسخة 2024، الثالثة توالياً التي تُقام بمشاركة 24 منتخباً، بعد تطبيق الأمر ذاته في النسختين الماضيتين (2016 و2020). وإلى جانب ألمانيا البلد المضيف الذي ضمن أول مقاعد البطولة، حيث لم يشارك من الأساس في التصفيات، تمكنت المنتخبات الآتية من التأهل إلى بطولة أمم أوروبا يورو 2024: بلجيكا، فرنسا، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، تركيا، النمسا، إنكلترا، المجر، سلوفاكيا، ألبانيا، الدنمارك، هولندا، رومانيا، سويسرا، إيطاليا، صربيا، التشيك، سلوفينيا، جورجيا، كرواتيا، بولندا، أوكرانيا.