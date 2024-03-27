Advertisement

رياضة

إلى جانب كلوب.. 3 نجوم يرحلون عن ليفربول من هم؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1179938-638471476382948950.png
Doc-P-1179938-638471476382948950.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب، لن يكون وحيدا، عن ليفربول، فوفقا لتقارير أخيرة، هناك 3 لاعبين سيتبعونه خارج صفوف "الريدز" بنهاية الموسم الجاري.

وأشار تقرير لموقع "فوتبول إنسايدر"، إلى إن ليفربول سيتخلى عن 3 من نجومه المخضرمين، وهم الإسباني تياغو ألكنتارا، والكاميروني جويل ماتيب، والإسباني أدريان.
Advertisement

ولم يستفد ليفربول كثيرا من هذا الثلاثي، الذي عانى من الإصابات المتكررة، وخاصة تياغو وماتيب، أما حارس المرمى أدريان فلم يشارك في أي مباراة كونه في المركز الثالث في حراسة المرمى بالفريق.

وستنتهي عقود الثلاثي المذكور مع ليفربول في 30 حزيران من العام الحالي، ولن تتم تجديد صفقاتهم، حسبما أفادت الشبكة.

يذكر أن المدرب الألماني يورغن كلوب، سيغادر كذلك كتيبة ليفربول، بنهاية الموسم. (سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:30 | 2024-03-27
03:55 | 2024-03-27
01:17 | 2024-03-27
00:00 | 2024-03-27
20:00 | 2024-03-26
16:00 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24