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رياضة
إلى جانب كلوب.. 3 نجوم يرحلون عن ليفربول من هم؟
Lebanon 24
27-03-2024
|
08:45
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رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب، لن يكون وحيدا، عن ليفربول، فوفقا لتقارير أخيرة، هناك 3 لاعبين سيتبعونه خارج صفوف "الريدز" بنهاية الموسم الجاري.
وأشار تقرير لموقع "فوتبول إنسايدر"، إلى إن ليفربول سيتخلى عن 3 من نجومه المخضرمين، وهم الإسباني تياغو ألكنتارا، والكاميروني جويل ماتيب، والإسباني أدريان.
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ولم يستفد ليفربول كثيرا من هذا الثلاثي، الذي عانى من الإصابات المتكررة، وخاصة تياغو وماتيب، أما حارس المرمى أدريان فلم يشارك في أي مباراة كونه في المركز الثالث في حراسة المرمى بالفريق.
وستنتهي عقود الثلاثي المذكور مع ليفربول في 30 حزيران من العام الحالي، ولن تتم تجديد صفقاتهم، حسبما أفادت الشبكة.
يذكر أن المدرب الألماني يورغن كلوب، سيغادر كذلك كتيبة ليفربول، بنهاية الموسم. (سكاي نيوز عربية)
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