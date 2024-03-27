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رياضة
إحتفالات مجنونة.. منتخب يتأهل إلى "اليورو" لأول مرة في تاريخه
Lebanon 24
27-03-2024
|
16:30
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تأهل المنتخب الجورجي إلى بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بتخطيه نظيره اليوناني (4-2).
وحسمت جورجيا التي خاضت المباراة على أرضها، تأهلها في نهائي المسار الثالث للتصفيات مطيحة باليونان (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.
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واقتحمت جماهير جورجيا ملعب "بوريس بيتشدج دينام" بأعداد كبيرة، احتفالا بتأهل منتخب بلادها التاريخي إلى نهائيات يورو 2024 في مشهد هستيري.
هذا وعمت الاحتفالات شوارع تبيليسي العاصمة الجورجية لساعات متأخرة.
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