إحتفالات مجنونة.. منتخب يتأهل إلى "اليورو" لأول مرة في تاريخه

تأهل المنتخب الجورجي إلى بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بتخطيه نظيره اليوناني (4-2).

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وحسمت جورجيا التي خاضت المباراة على أرضها، تأهلها في نهائي المسار الثالث للتصفيات مطيحة باليونان (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.واقتحمت جماهير جورجيا ملعب "بوريس بيتشدج دينام" بأعداد كبيرة، احتفالا بتأهل منتخب بلادها التاريخي إلى نهائيات يورو 2024 في مشهد هستيري.