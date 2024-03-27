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رياضة

هل يقبل النجم الدولي الألماني بعرض ريال مدريد؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 16:55
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أفصح الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الشهير، عن موقف النجم الدولي الألماني توني كروس من عرض فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.


وقال فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس" إن "كروس وافق على البقاء في ريال مدريد لعام آخر، ومن المقرر الاتفاق على عقد جديد حتى عام 2025".
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وأضاف: "تمت محادثات مباشرة بين كروس وريال مدريد، بشأن العقد الجديد، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي، والإعلان بات وشيكا".
 
 
وساهم توني كروس في فوز منتخب بلاده "المانشافت" على ضيفه الهولندي (2-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت الألمانية.
 
 
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