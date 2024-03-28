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رياضة

لفتة رائعة.. نجم كرة القدم يأسر قلوب الجمهور بلطفه (فيديو)

Lebanon 24
28-03-2024 | 00:00
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خطف النجم الإنجليزي جود بيلينغهام الأنظار خلال مباراة منتخب بلاده، ضمن تحضيراتهما لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، ضد ضيفه البلجيكي، التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

 
وحقق بيلينغهام، نجم ريال مدريد الإسباني، هدف التعادل في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.
وكان قد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء عزف النشيد الوطني للمنتخبين، حيث كان أحد الأطفال المعاقين يجلس أمام نجم ريال مدريد. وعّبر الطفل للدولي الإنجليزي عن شعوره بالبرد، مما جعل بيلينغهام يخلع سترته ويلبسها للطفل.
ونالت اللفتة الإنسانية من جود بيلينغهام اشادات واسعة من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا به.
 
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