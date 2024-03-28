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رياضة

"الفيفا" يؤهل وسام أبو علي للعب مع "الفدائي".. والأخير يعّلق: فخور ويشرفني

Lebanon 24
28-03-2024 | 03:00
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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأربعاء، عن تأهيل وسام أبو علي (25 عامًا)، قلب هجوم الأهلي المصري، من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتمثيل منتخب في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الفلسطيني قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي في وقت سابق، من أجل تغيير الجنسية الرياضية للاعب الأهلي، حتى يتسنى له تمثيل منتخب بلاده الأصلي، بعدما سبق له تمثيل الدنمارك في المنتخبات الشبابية بين عامي 2016 و2018 دون أن يلعب للمنتخب الأول.
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وجاء في بيان رسمي للاتحاد الفلسطيني: "أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارًا يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي لتمثيل منتخبنا الوطني". وأضاف: "جاء هذا القرار بناءً على الطلب الذي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة وطلب أبو علي بتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني".

من جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته الغامرة بتغيير جنسيته الرياضية إلى فلسطين، حيث علّق على ذلك عبر حسابه الخاص في منصة "إنستغرام" وكتب: "فخور ويشرفني أن أكون قادرًا على تمثيل هذا البلد أمام كل فلسطيني هناك".
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