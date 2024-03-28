ميدفيديف يبلغ نصف نهائي ميامي للتنس

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تأهل الروسي دانيل مدفيديف إلى نصف نهائي بطولة ميامي للأساتذة بعد تغلبه على التشيلي نيكولاس جاري بمجموعتين دون رد اليوم الخميس.ونجح المصنف الثالث على البطولة في حسم المباراة بواقع (6-2) و(7-6)، ليضرب موعدا في نصف النهائي مع الإيطالي يانيك سينر في تكرار لنهائي أستراليا المفتوحة الذي ذهب لصالح الأخير.وبحسب أرقام "أوبتا"، وصل ميدفيديف إلى نصف نهائي 45% من بطولات الأساتذة التي شارك بها على الملاعب الصلبة منذ عام 2020، وهي أعلى نسبة لأي لاعب في تلك الفترة بين اللاعبين الذين شاركوا في 10 بطولات على الأقل. (روسيا اليوم)