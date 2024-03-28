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رياضة

ميدفيديف يبلغ نصف نهائي ميامي للتنس

Lebanon 24
28-03-2024 | 08:30
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تأهل الروسي دانيل مدفيديف إلى نصف نهائي بطولة ميامي للأساتذة بعد تغلبه على التشيلي نيكولاس جاري بمجموعتين دون رد اليوم الخميس.

ونجح المصنف الثالث على البطولة في حسم المباراة بواقع (6-2) و(7-6)، ليضرب موعدا في نصف النهائي مع الإيطالي يانيك سينر في تكرار لنهائي أستراليا المفتوحة الذي ذهب لصالح الأخير.
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وبحسب أرقام "أوبتا"، وصل ميدفيديف إلى نصف نهائي 45% من بطولات الأساتذة التي شارك بها على الملاعب الصلبة منذ عام 2020، وهي أعلى نسبة لأي لاعب في تلك الفترة بين اللاعبين الذين شاركوا في 10 بطولات على الأقل. (روسيا اليوم) 
 
 
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