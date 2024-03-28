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رياضة

هكذا أقنع صلاح زميله في ليفربول بالتوقف عن عادة له قبل كل مباراة

Lebanon 24
28-03-2024 | 13:30
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كشف أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول ومنتخب الأرجنتين، عن حديث دار بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، كان وراء إقناعه بالعدول عن عادة حافظ عليها قبل انتقاله لقلعة الأنفيلد.

 وقال ماك أليستر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، إنه تلقى رسالة من صلاح فور انضمامه للريدز كانت سببا رئيسيا في تغيير كبير بطبيعة اختياره لملابسه قبل إجرائه تدريبات الإحماء في الآنفيلد.

 وأضاف ماك أليستر: "عندما كنت في برايتون كنت أرتدي السراويل الطويلة بدلا من السروال القصير (الشورت) الخاص بزي الفريق أثناء عمليات الإحماء، ثم جئت إلى الآنفيلد وقمت بنفس التصرف الذي اعتدت عليه".

وتابع اللاعب الأرجنتيني: "أتذكر قبل مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد خرجنا لإجراء الإحماء، وكنت أرتدي قبعة وسروالا طويلا، إلا أن محمد صلاح فور أن شاهدني بهذا الشكل، جاء لي وقال: (ماذا تفعل؟ لماذا ترتدي هذا؟)".

 وختم ماك أليستر: "منذ ذلك اليوم، لم أعد أرتدي السراويل (خلال الإحماء) مرة أخرى، فقط بسبب مو".

( روسيا اليوم)

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