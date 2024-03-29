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رياضة

هل يشارك الرياضيون الروس في أولمبياد باريس 2024؟

Lebanon 24
29-03-2024 | 00:00
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استبعدت النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي البطلة الأولمبية في التزلج السريع سفيتلانا زوروفا مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس 2024.

 وقالت زوروفا: " لدي شك.. من غير المرجح أن يذهب الرياضيون (الروس) إلى أي مكان على الإطلاق". وحسب رأيها تحاول اللجنة الأولمبية الدولية تقسيم المجتمع الروسي.

في الأول من اذار، وقف وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين نيابة عن ممثلي البلاد الذين يرغبون في المنافسة في دورة الألعاب الصيفية لعام 2024، وقال إن الرياضيين المشاركين المحتملين في البطولة الأولمبية هم كنز الوطن.

 وفي كانون الأول 2023، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين فرديين محايدين.

 وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

( روسيا اليوم)
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