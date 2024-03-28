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رياضة

نادٍ عربي واحد يدخل قائمة أفضل الأندية العالمية

Lebanon 24
28-03-2024 | 16:00
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كشفت شبكة “أوبتا” المتخصصة بإحصائيات وأرقام عالم كرة القدم عن قائمة ترتيب الأندية من حيث الأفضل بينها عن شهر اذار 2024.

ويضم نظام "أوبتا" تجميع إحصائيات من 13 ألف فريق حول العالم من حيث النتائج خلال المواسم القليلة الماضية.

 ويتصدر قائمة أفضل الأندية في العالم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل الثلاثية في الموسم الماضي، يليه ريال مدريد ومن ثم إنتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا.

 وكشفت شبكة "أوبتا"، أن نادي الهلال السعودي اقتحم قائمة أفضل 50 ناديا، بعد الأداء القوي الذي يقدمه خلال الموسم الحالي (2023-2024)، ويحتل حاليا المركز الـ44 عالميا، ضمن تصنيف أفضل 100 فريق كرة قدم في العالم.

 ويملك الهلال في رصيده 86.1 نقطة، متفوقا على العديد من أندية أوروبا، على غرار غلطة سراي التركي، وريال بيتيس وفالنسيا، وكلوب بروج البلجيكي، وأولمبيك ليون الفرنسي، وبورنموث وإيفرتون الإنجليزيين.

 ويعد الهلال النادي العربي الذي دخل ضمن أفضل 50 فريقا على مستوى العالم، ويليه في الترتيب عربيا نادي النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تواجد بالمركز الـ93 عالميا برصيد 81.8 نقطة.

 ويقدم "الزعيم" موسما استثنائيًا، بعدما حقق 29 انتصارا متتاليا، بواقع 17 لقاء على الترتيب بدوري المحترفين، و9 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس الملك.

 ودخل الهلال موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما بات صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بـ29 فوزا متتاليا في البطولات الرسمية.

  ( روسيا اليوم)

 

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