مسؤول في بايرن ميونيخ: انضمام ألونسو إلى نادينا شبه مستحيل

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اعترف الرئيس الفخري لنادي ، أولي هونيس، أن "التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، الإسباني تشابي ألونسو أمر مستحيل على الارجح".وفي حديثه إلى التلفزيون البافاري، أكد هونيس رغبة بايرن بالتعاقد مع ألونسو، لكنه توقع أن يبقى الأخير في ليفركوزن بعد نهاية الموسم الحالي.وقال: "سوف نرى ما إذا كان بمقدورنا ضمه هذا العام. سيكون الأمر صعبا، إن لم يكن مستحيلاً على الأرجح".وأضاف: "البايرن بطل الدوري الألماني في المواسم الـ 11 الأخيرة يكن تقديراً كبيراً لألونسو".وتابع: "يميل ألونسو أكثر للبقاء في باير ليفركوزن في ضوء نجاحاتهما الحالية، لأنه لا يريد أن يتركه وراءه".وأردف بالقول: "يمكننا القول إنه بعد أن يحقق ربما النجاح معه لعامين أو ثلاثة، قد يصبح الأمر أسهل على الأرجح لاستمالته من هناك".