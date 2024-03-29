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رياضة

قيمة ميسي تتراجع مع إنتر ميامي.. ما السبب؟

Lebanon 24
29-03-2024 | 01:32
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شهدت القيمة السوقية لليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي تراجعًا كبيرًا في الفترة الماضية، بعد الإصابات التي لاحقته بشكل متتالي هذا الموسم.

وخاض اللاعب صاحب الـ 36 عامًا، مع الفريق الأميركي في الموسم الحالي، أول ثلاث مباريات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف ولكنه غاب عن المباريات الثلاث التالية بسبب الإصابة.
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ترانسفير ماركت" المختص في القيم السوقية للاعبين، كانت قيمة ميسي السوقية في شهر تشرين الثاني الماضي 35 مليون يورو، ولكنها انخفضت الآن إلى 30 مليون يورو.

وقال دومينيك بيكر، مسؤول البيانات في الموقع عن قارة أميركا الشمالية: "يظل ميسي هو نجم الدوري الأميركي، وبالرغم من عمره لا يزال واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في الكوكب". (في الجول)
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