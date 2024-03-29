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رياضة

زلاتان يتجاهل ميسي ورونالدو!

Lebanon 24
29-03-2024 | 05:31
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منذ بضعة أسابيع، أصبح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رسميًا رئيسًا للبطولة الأولى العالمية مما يعرف بـ"دوري الملوك" التي يرأسها إداريًا لاعب برشلونة جيرارد بيكيه.
 
 
ومع ضم العديد من اللاعبين التاريخيين من عالم كرة القدم إلى المشروع، اختارت الرابطة التي تدير المسابقة اللاعب السويدي ليكون الرئيس لأول نسخة.

وأعلن إبراهيموفيتش تشكيلته السباعية لفريقه في دوري الملوك، متجاهلا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بشكل غامض وغريب للغاية.

واختار إبراهيموفيتش زميله السابق في يوفنتوس جيانلويجي بوفون في حراسة المرمى، مع خط دفاع يتكون من أليساندرو نيستا وتياغو سيلفا.

وفي خط الوسط لدى إبرا تكون من ثلاثي مبهر هم تشافي هيرنانديز وزين الدين زيدان ورونالدينيو، قبل أن يضع بطل طفولته في المقدمة وهو رونالدو الظاهرة.

يذكر أن الأسطورة السويدية أعلن اعتزاله في الموسم الماضي بقميص ميلان الإيطالي، بينما يشغل حاليا دور المستشار الرياضي في "سان سيرو". (في الجول)
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