في الوقت القاتل.. موراي يقود هوكس للفوز على سيلتيكس

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وتقدم سيلتيكس 122-121 قبل 6.2 ثانية من نهاية المباراة بفضل رمية جايلين براون قبل أن تصل الكرة إلى موراي الذي انطلق مسجلاً رمية الفوز.



وسجل موراي أكبر عدد من النقاط في مسيرته وهو 44 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 47 دقيقة تقريباً.



وأحرز بوغدان بوغدانوفيتش 24 نقطة وأضاف دي أندريه هانتر 21 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة لهوكس. كما سجل كلينت كابيلا 12 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة.



وسجل جيسون تيتوم 31 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه في سيلتيكس. وأضاف ديريك وايت 22 نقطة واستحوذ على 7 كرات مرتدة وأضاف كريستابس بورزينغيس 20 نقطة وبراون 18 نقطة. (بي ان سبورت)

سجل ديجونتي موراي أكبر عدد من النقاط في مسيرته بواقع 44 نقطة من بينها رمية الفوز قبل 0.1 ثانية من نهاية الوقت الإضافي ليمنح أتلانتا هوكس الفوز على ضيفه بوسطن سيلتيكس 123-122 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.