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رياضة

سيمبا يعلن مصرع مشجع وإصابة آخر قبل مواجهة الأهلي

Lebanon 24
29-03-2024 | 13:30
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قدم مسؤولو نادى سيمبا التنزاني التعازي في ضحايا جماهيره قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الأهلي المصري مساء اليوم، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

 ونشر نادي سيمبا بيانا عبر حسابه على موقع "إكس"، جاء فيه: " تلقت قيادة نادي سيمبا بكل أسف هذه المعلومات حوادث جماهيرنا التي حدثت الليلة الماضية بينما كانوا في طريقهم إلى دار السلام لمشاهدة مباراة ربع نهائي أبطال إفريقيا ضد الأهلي، الحادث الأول كان يتعلق بمشجعي فرع Kiwira Rungwe في منطقة مبيا حيث حدث ذلك في منطقة فيجوازا ببواني. أولي وتشير المعلومات الواردة من قوة الشرطة إلى مصرع شخص واحد.

وتضمن البيان: "الحادث الثاني هو فرع الحدود الحمراء من تندوما الذي وقع في دوما، منطقة موروجورو. المعلومات من مكان الحادث تشير إلى إصابة شخص، ويتوجه قادة سيمبا بالفعل إلى موقع الحادث في فيجوازا لتقديم المساعدة للضحايا، وتعتذر القيادة لجميع المتضررين بالحوادث والعائلات وكذلك كل جماهير سيمبا بشكل عام".

 يذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا ستقام يوم 5 نيسان المقبل، على استاد القاهرة.

( روسيا اليوم)
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