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رياضة

بنهاية عنيفة .. منتخب المغرب لكرة الصالة يفوز على إيران

Lebanon 24
30-03-2024 | 00:00
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خلال مباراة شهدت مشهدا عنيفا، فاز المنتخب المغربي الرديف لكرة الصالة على منتخب إيران بـ5 - 4، الخميس ضمن منافسات دوري دولي نظمه الاتحاد الفيتنامي.

 وتحولت المباراة لحلبة صراع لحظة إعلان فوز المنتخب المغربي، ولو لا تدخل الحكام والمنظمين لتطورت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من، معاد سنا، عبد الله المتقي، إيهاب الشرادي، محمد بولوح زيراري، ورائد بوترابا.

وسيواجه المنتخب المغربي الرديف في مباراة ثانية، منتخب فيتنام صاحب الأرض، اليوم السبت، وفي المباراة الثالثة سيلاقي منتخب نيوزيلاندا، الأحد القادم.

( روسيا اليوم)
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